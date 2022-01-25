Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о снятии своего подопечного Михаила Коляды с Олимпиады в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

Слова Мишина цитирует портал РИА Новости.

«Момент очень тяжёлый, и неочевидно, что сейчас нужно что-то говорить. Он подхватил коронавирус в самый неподходящий момент», — сказал тренер.

Напомним, сегодня, 25 января, стало известно, что перед вылетом на предолимпийские сборы в Красноярск Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус. В олимпийской сборной его заменил еще один ученик группы Алексея Мишина — Евгений Семененко.

Также сегодня стало известно, что положительные тесты на коронавирус на сборах в Красноярске сдали тренер Денис Самохин и фигурист Егор Базин, который вместе с Елизаветой Худайбердиевой был первым запасным в танцах на льду.