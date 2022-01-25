Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Германии в матче группового этапа чемпионата Европы 2022 года.

Игра состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы и завершилась со счётом 30:29 в пользу сборной Германии. Счет по таймам — 16:12, 14:17 в пользу немецких гандболистов.

Этот матч стал для сборной России заключительным на чемпионате Европы по гандболу. Ещё до встречи с Германией российские гандболисты лишились шансов на участие в плей-офф турнира из-за нескольких поражений.

На предварительном этапе россияне победили Литву, Норвегию и Словакию, а после прохода в групповой этап уступили Швеции, Испании и сыграли вничью с командой Польши. В своей группе сборная России заняла предпоследнее, 5-е место.