Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о замене Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Слова Родниной цитирует портал «Чемпионат«.

«Для Коляды, как и для любого спортсмена, который готовится к Олимпиаде, этот сезон был очень важен», — подчеркнула Роднина, добавив, что сейчас испытывает огромное сожаление по поводу снятия Коляды.

По словам Родниной, хорошо, что у сборной есть кем заменить заболевшего спортсмена.

«Если мы вспомним ОИ-2014, то Плющенко сошёл — в итоге некем было заменить. То, что есть хороший запасной, уже радует», — отметила Роднина, добавив, что говорить о каких-то результатах дебютанта, коим является Семененко, очень сложно.

Напомним, Евгений Семененко уже представлял Россию на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме и помог добыть три квоты на Олимпиаду в мужском одиночном катании.