Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, что сама приняла решение поехать на Олимпиаде в Пекине в составе делегации FIS, а не сборной России.

Слова Вяльбе цитирует портал «Матч ТВ».

«Это для меня никак не удивительно, потому что я сама принимала такое решение», — рассказала Вяльбе, добавив, что таким образом она освободила аккредитацию для более нужных сотрудников федерации.

Также глава ФЛГР подчеркнула, что одновременно является президентом ассоциации лыжных видов спорта и у нее будет доступ не только к лыжным гонкам. Вяльбе подчеркнула, что будет находиться в том же пузыре, что и все остальные, дополнительных ограничений у нее не будет. «Я не вижу в этом никаких минусов, никаких проблем у меня не возникнет, — сказала Вяльбе.