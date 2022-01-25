Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался о снятии Михаила Коляды с Олимпийских игр в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

Слова Ягудина цитирует агентство ТАСС.

По мнению эксперта, замена Коляды на первого запасного — Евгения Семененко — ничего не решила в глобальном смысле при нынешней конкуренции в мужском одиночном катании.

«На медали в личном первенстве наши одиночники особенно и не претендовали. Как говорится, «се ля ви». Надеюсь, он ещё реализует свой дар», — сказал Ягудин.

Напомним, Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом на предолимпийский сбор фигуристов в Красноярске. Его заменили на другого спортсмена из группы Алексея Мишина — Евгения Семененко.