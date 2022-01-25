Сборная Канады по хоккею определилась с окончательным составом на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Полный список хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде, стал доступен на официальном сайте сборной Канады. В число спортсменов вошли 9 хоккеистов, играющих в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — это Марк Барберио, Джейсон Демерс, Джордан Уил (все – «Ак Барс», Казань), Эдди Паскуале («Локомотив», Ярославль), Алекс Грант («Йокерит», Хельсинки), Брэндон Гормли («Динамо», Рига), Мэт Робинсон (СКА), Корбэн Найт («Авангард», Омск), Эрик О’Делл («Динамо», Москва).

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Старт мужского хоккейного турнира назначен на 9 февраля. На прошлой Олимпиаде золото в хоккее выиграла сборная России, выступавшая под флагом ОКР.