Союз биатлонистов России объявил стартовые номера российских биатлонистов на стартовые гонки чемпионата Европы 2022 года в немецком Арбере.

На 12:15 по московскому времени запланирован старт индивидуальной гонки у мужчин, а на 16:00 по мск — индивидуальной гонки у женщин.

По 7-м номером в мужской гонке выступит Петр Пащенко, под 18-м номером — Никита Поршнев, под 23-м — Ильназ Мухамедзянов. 39-й стартовый номер получил Александр Поварницын, под 44-м номером побежит Антон Бабиков, под 57-м номером — Василий Томшин.

В женской гонке первой из россиянок стартует Виктория Сливко — 7-й стартовый номер, под 20-м номером — Анастасия Шевченко, под 37-м — Лариса Куклина. 62-й стартовый номер достался Евгения Буртасова, 67-й — Наталья Гербулова, 93-й — Анастасия Егорова.