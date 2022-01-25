Главные новости из спортивного мира — в традиционном дайджесте событий дня от NVSPORT за 25 января:

Михаил Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине. Его заменит Евгений Семененко

Российский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпийские игры в Пекине. Как сообщает Федерация фигурного катания на коньках России, Коляда сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом на предолимпийские сборы в Красноярске. В состав включен первый запасной Евгений Семененко.

Россия проиграла Германии с разницей в один мяч на ЧЕ-2022 по гандболу

Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Германии в матче группового этапа чемпионата Европы 2022 года. Игра состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы и завершилась со счётом 30:29 в пользу сборной Германии. Счет по таймам — 16:12, 14:17 в пользу немецких гандболистов.

Россия обыграла Хорватию во втором туре ЧЕ-2022 по футзалу

Мужская сборная России по мини-футболу (футзалу) обыграла команду Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года. Игра состоялась в Амстердаме на арене «Зигго-Дом» и завершилась со счётом 4:0 в пользу российской команды. В первом тайме российские футболисты смогли забить три мяча, во втором тайме — еще один.

«Зенит» уступил «Войводине» в матче Лиги чемпионов

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» проиграл сербской «Войводине» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Игра состоялась в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из города Нови-Сад. Счет по партиям — 15:25, 21:25, 21:25 в пользу сербских гостей.

Российский скелетонист Трегубов сдал два положительных теста на COVID-19 перед вылетом на Олимпиаду

Серебряный призер Олимпиады-2018, российский скелетонист Никита Трегубов дважды сдал положительный текст на коронавирус перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин. Информацию об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера сборной России по бобслею и скелетону Данила Чабана.

«Зенит» сообщил подробности контракта Адамова

Стали известны подробности соглашения защитника Арсена Адамова с «Зенитом». Как сообщает официальный сайт клуба, сине-бело-голубые подпишут с 22-летним футболистом контракт на четыре с половиной года, до конца сезона-2025/26. Соглашение вступит в силу после прохождения футболистом углубленного медицинского обследования в Петербурге.