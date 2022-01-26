Стало известно имя тренера группы Алексея Мишина, который сдал положительный тест на коронавирус во время предолимпийского сбора команды фигуристов в Красноярске.

Как сообщает «Матч ТВ», положительный тест сдал тренер по ОФП Егор Челошкин, который прибыл вместе с группой на сбор.

Ранее СМИ сообщали о положительных тестах в Красноярске у танцора Егора Базина, который выступает в паре с Елизаветой Худайбердиевой, а также у тренера пары Дениса Самохина.

Из-за положительного теста на коронавирус ранее от олимпийской сборной был отцеплен одиночник Михаил Коляда. Фигурист сдал тест перед вылетом на предолимпийский сбор в Красноярск. В команде его пришлось заменить на первого запасного Евгения Семененко.