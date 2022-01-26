Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинс» обыграл «Аризону Койотс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2021/22.

Игра состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пейнтс» и завершилась со счётом 6:3 в пользу «Питтсбурга».

В составе «Аризоны» дважды отличился Ник Шмальц, ещё одну шайбу забросил Клейтон Келлер. За «Питтсбург» дубль оформил Крис Летанг, также отличились Сидни Кросби, Брок Макгинн, Брайан Болл и Брайан Раст.

Две результативных передачи в составе «Питтсбурга» записал на свой счёт российский нападающий Евгений Малкин — он ассистировал Расту и Макгинну. На льду Малкин провёл почти 18 минут и завершил встречу с показателем полезности «0». Это его восьмой матч после возвращения, также в пятом матче подряд Малкин уходит со льда с результативным действием.