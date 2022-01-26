Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал женского парного турнира на Открытом чемпионате Австралии. На этом турнире Кудерметова играет в паре с бельгийкой Элизе Мертенс.

В 1/4 финала Кудерметова и Мертенс обыграли пару Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания). Игра состоялась в комплексе «Мельбурн Парк» на «Маргарет Корт Арене» Счет в матче 6:3, 6:4 в пользу пары Кудерметова/Мертенс.

На двоих у Кудерметовой и Мертенс семь двойных ошибок, также спортсменки сделали два эйса за встречу. Флипкенс и Соррибес-Тормо не подавали навылет и сделали пять двойных ошибок на пару.

В следующем раунде россиянка и бельгийка сыграют с победительницами матча Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США)/Сторм Сэндерс (Австралия).