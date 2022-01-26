Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнс» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра прошла на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» в Роли и завершилась со счётом 4:3 в пользу «Каролины». Решающая шайба была заброшена в овертайме, это сделал Себастьян Ахо.

В основное время в составе «Каролины» отличились Нино Нидеррайтер, Винсент Трочек и Себастьян Ахо. За «Вегас» по разу отличились Нолан Патрик, Николас Хаг и Бретт Хауден.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился в этом матче двумя результативными передачами: на Трочека — в основное время и на Ахо — в овертайме 3х3. На льду россиянин провёл чуть более 16 минут чистого времени и завершил игру с показателем полезности «0».