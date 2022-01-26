Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» потерпел домашнее поражение от «Флориды Пантерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра состоялась на стадионе «Канада-лайф центр» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:3 в пользу «Флориды».

В составе «Виннипега» по шайбе забросили Пол Штястны, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. За «Флориду» дважды отличился Мэйсон Марчмент, по разу — Картер Вераге, Антон Лунделль и Сэм Беннетт.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл на льду всю встречу целиком и сделал 32 сейва. Российский нападающий «пантер» Максим Мамин сыграл за матч почти 10 минут и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Российский форвард «Виннипега» Евгений Свечников провёл на льду чуть более 7 минут и завершил матч с показателем «-2».