Испанский нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората, который принадлежит мадридскому «Атлетико», может отправиться в аренду в другой испанский клуб — «Барселону».

Информацию об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. По данным источника, в «Атлетико» одобрили переход Мораты в «Барселону» на правах аренды.

Как ранее сообщали в СМИ, главный тренер «Барселоны» Хави видит Морату одним из приоритетных выборов на позицию форварда.

Альваро Мората является воспитанником академии мадридского «Реала», за основную команду клуба он выступал в 2010-2014 годах, а также с 2016 по 2017 годы. В текущем сезоне Мората сыграл 29 матчей, на его счету — 8 забитых мячей, а также 5 результативных передач.