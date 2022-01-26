Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова показала своим подписчикам подарки от болельщиков из Китая.

Фигуристка выложила в своем «Инстаграме» несколько фотографий с подарками от фанатов с символикой Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Щербакова будет представлять на них Россию в женском одиночном катании, а также может попасть в командный турнир.

«Огромное спасибо болельщикам из Китая за поддержку и такие невероятные подарки с символикой предстоящих олимпийских игр», — подписала фото фигуристка.

Напомним, недавно Анна Щербакова стала второй на чемпионате Европы 2022 года в Таллине, уступив только другой представительнице группы Этери Тутберидзе — Камиле Валиевой.