В немецком Арбере стартовала первая гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону 2022 года. Индивидуальную гонку побежали мужчины.
Телеканал «Матч ТВ» не осуществляет прямую трансляцию гонки, поскольку отсутствует телесигнал из Арбера.
Сборная России по биатлону представлена в этой гонке шестью спортсменами.
Под 7-м номером в мужской гонке выступит Петр Пащенко, под 18-м номером — Никита Поршнев, под 23-м — Ильназ Мухамедзянов.
В более поздней стартовой группе выступят еще трое биатлонистов: 39-й стартовый номер получил Александр Поварницын, под 44-м номером побежит Антон Бабиков, под 57-м номером — Василий Томшин.
На сегодня, 26 января, также запланирована индивидуальная гонка и у женщин.
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