В немецком Арбере стартовала первая гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону 2022 года. Индивидуальную гонку побежали мужчины.

Телеканал «Матч ТВ» не осуществляет прямую трансляцию гонки, поскольку отсутствует телесигнал из Арбера.

Сборная России по биатлону представлена в этой гонке шестью спортсменами.

Под 7-м номером в мужской гонке выступит Петр Пащенко, под 18-м номером — Никита Поршнев, под 23-м — Ильназ Мухамедзянов.

В более поздней стартовой группе выступят еще трое биатлонистов: 39-й стартовый номер получил Александр Поварницын, под 44-м номером побежит Антон Бабиков, под 57-м номером — Василий Томшин.

На сегодня, 26 января, также запланирована индивидуальная гонка и у женщин.