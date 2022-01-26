До старта Олимпийских игр в Пекине остаются считанные дни: команда фигуристов уже почти полностью собралась в Красноярске, откуда полетит прямиком в Китай. Эксперты прочат золото в женском одиночном катании Камилы Валиевой — мировой рекордсменке, оплоту стабильности в команде Этери Тутберидзе.

Ошибок от Валиевой ожидать не приходится: она только что получила холодный душ на чемпионате Европы, совершив несколько ошибок в произвольной программе. К Олимпиаде Камила наверняка будет собраннее.

Но как минимум одна девушка сможет навязать ей очень жёсткую борьбу на олимпийском льду. В этом материале мы оценим шансы Александры Трусовой.

Пять квадов — панацея для Трусовой или они все равно не помогут?

В первую очередь нужно взглянуть на главную силу Трусовой — пять квадов в произвольной программе. База Трусовой в ПП при чистом прокате с пятью четверными прыжками, их расстановкой как на контрольных прокатах и всеми непрыжковыми элементами на четвертый уровень (в частности, на дорожке шагов, где у Саши часто — третий) — 96,49 балла. Притом качественные прыжки Саши получают шикарные GOE — на чемпионате Европы за один сольный флип оценка составила почти 16 баллов. У Камилы база произвольной программы при нынешней расстановке — 85,77.

Учитывая то, что по базе прыжки Саши дороже — в её программе три старших квада — то и GOE при хорошем исполнении будут выше, чем у Валиевой. Но получится ли ими перекрыть компоненты Камилы и возможное отставание в короткой программе?

69,55 балла — лучший результат Трусовой на международном уровне в компонентах произвольной программы. Это случилось при не самом чистом прокате на чемпионате Европы. При этом Камила Валиева даже с падением на ЧЕ получила компоненты 75,03, а ее лучшей оценкой были 76,27 балла на Гран-при России.

Итого: Саша опережает Камилу на 11 баллов по базе произвольной, но проигрывает ориентировочно 6-7 баллов в оценке за компоненты. Как итог — все могут решить не только приземленные четверные Саши, но и само их качественное исполнение в докрут с хорошими выездами.

Что делать с тройным акселем?

Главное преимущество Камилы Валиевой прямо сейчас над всеми соперницами — это стабильная короткая программа, которая раз за разом идёт на новый мировой рекорд. В Таллине Камила получила за своё выступление 90,45 балла — даже больше, чем на внутреннем старте (чемпионате России).

С падением с тройного акселя Трусова сразу ловит отставание от чистой Валиевой на 15 баллов. При чистом двойном акселе ситуация чуть лучше, но не намного: на Гран-при США Трусова получила чуть менее 78 баллов. Тройной аксель, чисто исполненный, даёт возможность довести это отставание до минимума.

Да и вряд ли сама Саша откинет куда-то тройной аксель: по её мнению, отказаться от борьбы за этот прыжок — значит, уже проиграть. И это действительно так. Чистый триксель дает Саше хоть какие-то шансы вырвать золото в борьбе, не ожидая ошибок от Камилы.

Во все может вмешаться коронавирус

О каких-то раскладах и вариантах пьедестала очень сложно рассуждать во время пандемии коронавируса. От сборной России уже сенсационно отцепили Михаила Коляду, который сдал положительный тест перед вылетом на сборы в Красноярск. Команда Тутберидзе едет в Сибирь в последний момент, хотя можно было бы вообще отправиться из Москвы сразу в Пекин, учитывая все слухи о положительных тестах в сборной.

Но если девушки в целости и сохранности доедут до Китая, их не подкосит болезнь, то перед нашими глазами развернётся очень красивая и безжалостная борьба за золотую медаль в женском одиночном. И на эту борьбу будет очень интересно смотреть.