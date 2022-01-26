«Матч ТВ» озвучил сумму, которую «Зенит» заплатил за защитника «Урала» Арсена Адамова. По данным источника, она составила 3 миллиона евро. Кроме того, в контракте 22-летнего футболиста предусмотрены различные бонусы за выступления — матчи и результативные действия.

Отмечается, что «Локомотив» предлагал за Адамова 4 миллиона евро, но екатеринбуржцы предпочли «Зенит», в том числе из-за желания самого защитника.

«Зенит» объявил о трансфере Адамова 25 января. Игрок подписал контракт до конца сезона-2025/26. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Адамов в текущем сезоне провёл 17 матчей в РПЛ и забил один гол, а в Кубке страны отметился двумя встречами.