Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об интересе к нему со стороны ряда европейских клубов летом прошлого года. По словам хавбека, когда он выступал за «Брагантино», ему поступали предложения от «Ромы» и «Аякса», а также была инфомация об интересе «Лейпцига». Амстердамский клуб имел наиболее предметное предложение.

«Окно открылось, и я уехал на Олимпиаду. Тут-то и возник «Зенит», — цитирует sports.ru Клаудиньо. — Клуб был очень решителен – и все остальные варианты отпали. Конечно, меня привлекло, что в «Зените» уже было несколько бразильцев, в том числе Малком, с которым мы знакомы с восьми лет».

24-летний Клаудиньо в составе «Зенита» провёл в нынешнем сезоне 18 матчей, забил 9 мячей и отдал две голевых передачи.