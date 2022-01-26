Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась о ситуации с Михаилом Колядой. Серебряный призёр Олимпиады-2018 вошёл в состав сборной России на Игры-2022, но заразился коронавирусом и не поедет в Пекин.

«Коляде нужно будет оставаться в фигурном катании еще на 4 года. Он же не девочка! — цитирует «Спорт-Экспресс» Леонову. — Это они у нас мало живут в фигурном катании. Если без травм, можно спокойно дожить до следующей Олимпиады».

В мужском одиночном катании на Олимпиаде от России выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.