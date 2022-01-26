По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было отмечено 74 692 случая заражения коронавирусом по всей стране.

На 26 января выявлено всего 11 315 801 случай заболевания. Также известно о выздоровлении 10 099 937 человек. Еще 328 105 пациентов скончались от коронавируса в стране.

К утру 26 января в Москве было выявлено 19856 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 10 581 новом случае. В Московской области появилось еще 6709 заболевших коронавирусом. Число заражённых в Ленинградской области составило 983 человека.

По состоянию на 21 января 78 059 701 человек прошли полную вакцинацию, а коллективный иммунитет оценивается в 64,4%.