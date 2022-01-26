Член комитета Госдумы по спорту Евгений Ревенко высказался о введении в России паспорта болельщика (Fan ID). По его словам, закон о специальных документах, разрешающих проход на спортивные соревнования, прошёл широкое обсуждение с принятием ряда поправок. Также он отметил, что получение Fan ID не займёт много времени.

«Достаточно будет один раз зарегистрироваться на портале «Госуслуг», это даже упростит в дальнейшем приобретение различных билетов и прохождение процедуры контроля на матче», — приводит «Ридус» слова Ревенко.

Также депутат отметил, что инструмент не будет распространяться на все матчи, и правительство страны будет самостоятельно определять, когда данная норма будет применяться.

Напомним, что принятие Fan ID вызвало критику в среде фанатов большинства клубов. Объединения болельщиков «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Локомотива» и ЦСКА заявили о бойкоте игр.