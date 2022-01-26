Российский скелетонист, призер Олимпиады-2018 Никита Трегубов рассказал о том, что положительный тест на коронавирус зафиксирован в сборной не только у него, но и у бобслеиста Алексея Пушкарева.

Слова Трегубова цитирует «Матч ТВ».

Скелетонист подчеркнул, что после положительных тестов к ним дважды на базу приезжала скорая, но на первый раз он написал отказ. На второй раз поступать также было уже бессмысленно.

«Не я один в этом завязан, со мной еще бобслеист Алексей Пушкарев, у него тоже (положительные тесты). Мы с Алексеем поехали в больницу, нас осмотрели, сказали, что симптомов нет, ничего нет», — сказал Трегубов, подчеркнув, что спортсмены написали отказ от госпитализации, затем самостоятельно сняли отдельные квартиры и проходили тестирование на коронавирус.

Сборная Росиси по бобслею и скелетону вылетает в Пекин на Олимпиаду 31 января.