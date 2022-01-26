Норвежские СМИ сообщают, что кто-то из лыжников олимпийской сборной Норвегии сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что положительный тест был зафиксирован у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Все члены мужской олимпийской сборной Норвегии, включая лидера Йоханнеса Клэбо, были признаны близкими контактами тренера, им пришлось сдавать ПЦР-тесты на коронавирус.

По данным портала VG, сразу у нескольких спортсменов был диагностирован положительный результат. Имена лыжников пока не называются.

Из-за обнаруженного коронавируса в команде пока отложен отъезд норвежских лыжников в Пекин. Спортсмены должны были отправиться на Олимпиаду 27 января, пока вылет отложен до 31 января.