Норвежский телеканал NRK сообщил, что положительный тест на коронавирус зафиксирован в женской олимпийской сборной Норвегии по лыжным гонкам. Имя спортсменки не раскрывается.

Ранее портал VG сообщал, что в олимпийской норвежской команде кто-то из спортсменов сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Из-за близкого контакта с тренером спринтерской группы Арильдом Монсеном был отложен выезд лыжников на Олимпиаду в Пекин: с 27 на 31 января. Информации о новом переносе пока не поступало.

Все члены олимпийской сборной Норвегии по лыжам были признаны близкими контактами с Монсеном. Спортсмены и персонал команды были еще раз протестированы на коронавирус.

Зимние Олимпийские Игры в Пекине стартуют уже на следующей неделе: церемония открытия запланирована на 4 февраля.