Норвежские лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Калво сдали положительные тесты на коронавирус накануне вылета команды на Олимпиаду в Пекине.

Об этом сообщает издание VG. Изначально положительный тест выявили у тренера спринтерской группы Арильда Монсена, после чего были протестированы все члены олимпийской команды и их персонал. Два случая выявили в женской сборной Норвегии.

Врач команды Ойстейн Андерсен назвал ситуацию ужасной для команды, а также шокирующей для тех, кого это коснулось лично.

«Невероятно печальная ситуация, особенно для тех, кто заражён. Завтра на Олимпиаду никто не полетит, вылет откладывается. На какое время, не совсем ясно», — сообщил менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг.