Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о мерах предосторожности на предолимпийских сборах команды в Новогорске.

Слова Ковальчука цитирует «Матч ТВ».

По словам Ковальчука, все сотрудники базы работают в вахтовом режиме, живут на карантине вместе с хоккеистами. Тестирование на коронавирус проходит ежедневно.

«Какие-то неудобства есть, но все находятся в одинаковом положении. Мы прекрасно понимаем, что это сейчас необходимо, и соблюдаем все эти правила», — сказал Ковальчук, добавив, что команда живет в полной изоляции.

«Не фактически, а вообще не контактирует с внешним миром. Все ребята живут в номерах по одному», — отметил Ковальчук, добавив, что приняты все меры для того, чтобы коронавируса в команде не было.