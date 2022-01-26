Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался о российской погоде и отношении к тренировкам и матчам на холоде.

Слова Клаудиньо цитирует официальный сайт «Зенита».

«Когда вышел на разминку, понял, что это самый сильный мороз в моей жизни, просто невообразимый дубак! Но уже минут через пять после стартового свистка перестал чувствовать его», — отметил Клаудиньо, добавив, что он был бы счастлив победе в этом матче, однако тогда результат оказался ничейным, а самому бразильцу не удалось реализовать пенальти.

По словам Клаудиньо, забитый после этого гол поднял ему настроение, и он постарался максимально помочь команде. «Так что можно сказать, наверное, что и к российским холодам я уже более-менее адаптировался», — сказал бразилец.