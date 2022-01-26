Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов согласовал половинную заполняемость трибун (50%) на спортивных мероприятиях города в феврале 2022 года.

Как сообщает портал «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского, с такими ограничениями придётся столкнуться всем соревнованиям, в том числе, теннисному турниру St. Petersburg Ladies’ Trophy. Также с подобной заполняемостью пройдут матчи Лиги чемпионов по волейболу и баскетбольной Евролиги, игры ВХЛ.

Пиотровский также напомнил, что посетить такие мероприятия смогут только зрители с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или недавно перенесенное заболевание. До 13 февраля в городе также действует специальный запрет на посещение спортивных мероприятий несовершеннолетними.