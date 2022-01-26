Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал серебро чемпионата Европы 2022 года в немецком Арбере, став вторым в мужской индивидуальной гонке на 20 километров.

Победу в этой дисциплине одержал норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенес. Его результат — 51 минута и 32,1 секунды. Бабиков проиграл норвежцу 11,6 секунд на финише.

На третьей позиции расположился немецкий спортсмен Маттиас Дорфер, он уступил биатлонисту из Норвегии одну минуту и 8,9 секунды.

Отметим, все члены тройки призёров смогли показать точную стрельбу на огневых рубежах.

В топ-10 у российской сборной попал Никита Поршнев: он занял 9-е место с двумя промахами. На 11-й позиции расположился Александр Поварницын, на 12-й — Василий Томшин (у обоих по три промаха в пассиве).