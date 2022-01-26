Петербургский «Зенит» хочет подписать Юри Альберто в зимнее трансферное окно и не откладывать трансфер на полгода.

Информация об этом появилась на портале «РБ Спорт». Как стало известно изданию, «Зенит» успел согласовать с бразильцем личный контракт на пять лет. В силу это соглашение должно вступить летом, перед началом сезона-2022/23, однако в петербургском клубе хотят договориться о более раннем трансфере Альберто — чтобы его отпустили из «Интернасьонала» уже сейчас.

В Бразилии не хотят отпускать игрока прямо сейчас, поэтому такой вариант развития событий маловероятен.

Напомним, ранее стало известно, что иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун подписал контракт с леверкузенским «Байером». Нападающий уйдет из «Зенита» летом 2022 года как свободный агент.