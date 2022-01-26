Личный тренер российского биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин высказался о выступлении своего подопечного в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере. Бабиков показал чистую стрельбу и взял серебро.

Слова Никитина цитирует портал «Матч ТВ».

«Отличное выступление, за неделю 4 старта, и он находится в хорошем состоянии, держит такой высокий уровень. У меня есть ощущение, что он должен быть в Пекине, я с этим не смирился», — сказал Никитин, добавив, что на данный момент все еще ничего не ясно.

«Дай бог, чтобы в нашей команде все удачно сложилось, но мы всегда готовы прийти на помощь, — заявил Никитин.

Напомним, Антон Бабиков числится первым запасным на Олимпиаду в Пекине.