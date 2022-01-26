Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен назвал имя лучшего игрока «сине-бело-голубых» прямо сейчас.

В своём «Твиттере» Ловрен устроил сеанс общения с подписчиками, пообещав ответить на все их вопросы. Один из фанатов спросил у Ловрена, кого он считает лучшим футболистом «Зенита». «Яра [Ракицкий]», — написал Ловрен.

Также хорват подчеркнул, что он шокирован увеличению числа сердечных проблем у футболистов, однако не удивлен. Лучшим моментом в «Зените» Ловрен назвал завоевание первого трофея через 7 дней после перехода в команду.

В одном из вопросов футболисту предложили выбрать лучшего игрока, против которого ему приходилось играть. «Слишком много хороших игроков. Скажу, что Карим Б», — написал Ловрен, намекая на Карима Бензема, форварда мадридского «Реала».