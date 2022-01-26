Петербургский «Зенит» и леверкузенский «Байер» могут договориться о трансфере иранского нападающего Сердара Азмуна уже в зимнее трансферное окно сезона-2021/22.

Информацию об этом сообщает Sport24.

По данным издания, «Байер» решил не откладывать трансфер на лето, хотя договорился с Азмуном о переходе летом 2022 года в статусе свободного агента, когда у иранца истечет срок контракта с «Зенитом». В таком случае «Байер» бы не заплатил за переход футболиста ничего, а при переходе зимой за Азмуна придется внести какую-то сумму.

Ранее СМИ сообщали, что Сердар Азмун нарушил медицинский протокол «Зенита», поскольку покинул расположение клуба без предупреждения, чтобы подписать контракт с немецким клубом. Позднее выяснилось, что у Азмуна выявили коронавирус.