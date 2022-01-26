Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказала мнение по поводу сценария с отменой Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Возможная отмена Олимпиады — очень страшный сценарий. Упаси господи. Честно говоря, не берусь комментировать это», — сказала Навка в комментарии для RT. По словам фигуристки, прямо сейчас возможно все, поскольку никто не ожидал, что в мире будет происходить что-то похожее.

«Дай бог, чтобы Игры состоялись, а наши спортсмены смогли туда поехать», — заключила Навка.

Напомним, ранее в сборной России по фигурному катанию, а также в сборной России по бобслею и скелетону было выявлено несколько положительных тестов на коронавирус среди спортсменов и тренеров. Старт Олимпиады назначен на 4 февраля.