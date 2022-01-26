Российский биатлонист Антон Бабиков возглавил зачет индивидуальных гонок на Кубке IBU по итогам выступлений в сезоне-2021/22. Спортсмен получил Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

Бабиков набрал 97 очков за две гонки. В начале сезона в Обертиллиахе он был четвертым, на этапе в Брежно-Осрблье не принимал участия. Сегодня, 26 января, на чемпионате Европы в Арбере биатлонист стал вторым.

Второе место в этом рейтинге занял француз Оскар Ломбардо (94 очка), на третьей позиции расположился норвежец Сверре Дален Аспенес (88).

Напомним, Бабиков был включен в состав олимпийской сборной в качестве запасного. Он не отправится с командой на Игры-2022 в Пекин и продолжит выступить на чемпионате Европы.