Сноубордистка София Надыршина стала победительницей чемпионата России в параллельном слаломе, проходящем в Башкирии. Спортсменка выиграла вторую дисциплину на предолимпийском старте.

Второе место заняла серебряный призер чемпионата мира Наталья Соболева, третьей была Ольга Найдякина.

В соревнованиях среди мужчин на высшей ступени пьедестала оказался Дмитрий Карлагачев, чуть ниже расположился трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, третью позицию оставил за собой Владислав Шкурихин.

Ранее Надыршина взяла золото в параллельном слалом-гиганте. Она вошла в олимпийскую сборную и выступит на соревнования в Пекине.

Турнир по сноуборду на Играх-2022 в Китае состоятся с 5 по 15 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов наград.