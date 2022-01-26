Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился фотографией с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Спортсмены встретились на одной из тренировок в зале.

Гонщик Формулы-1 опубликовал снимок на своей странице в Instagram.

«Пока что лучшая тренировка в этом году», – подписал кадр Мазепин.

В прошедшем сезоне лучшим результатом гонщика стало 14-е место на этапе Гран-при в Азербайджане. Ранее пилот оценил свое выступление в 2021-м году.

Напомним, он не смог принять участие в заключительной гонке в Абу-Даби из-за положительного теста на коронавирус.

Новый сезон чемпионата Формулы-1 стартует 20 марта гонкой на Гран-при Бахрейна.