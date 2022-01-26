Вторая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в пятисетовой встрече с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. Теперь россиянин сыграет в полуфинале с греком Стефаносом Циципасом.

Матч 1/4 соревнований продолжался 4 часа и 42 минуты и завершился со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу Медведева.

Представитель России сделал 15 эйсов и девять двойных ошибок. На его счету – 3 из 5 реализованных брейк-пойнтов. Соперник подал навылет 18 раз, ошибся – четыре и использовал 2 из 11 брейков.

Полуфинальная встреча запланирована на пятницу, 28 января. В параллельном матче на корт выйдут испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини.

Циципас прошел в 1/2 Открытого чемпионата Австралии после победы над Янником Синнером из Италии (3:0).