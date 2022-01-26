Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался после победы в четвертьфинале над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Россиянин провел на корте более четырех с половиной часов, отыгрываясь с 0:2.

Итоговый счет в пользу Медведева был 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Победитель отметил, что в решающий момент вспомнил о первой ракетке мира Новаке Джоковиче.

«У меня нет идей и нет никаких мыслей, как я это сделал. Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал о том, а что бы сейчас сделал Новак? Это то, что прошло через моё сознание. Новак – великий чемпион. Так же, как Рафа и Роджер», – заявил Медведев в интервью после матча.

В полуфинале 28 января россиянин встретится со Стефаносом Циципасом из Греции.