Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своими планами на Олимпийские Игры-2022 в Пекине. Известно, что специалист не будет присутствовать с командой в Китае.

По ее словам, она прокомментирует турнир фигуристов, находясь в Москве из-за состояния здоровья.

«Я еще болею, присутствует слабость, поэтому туда не поеду», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, Тарасова была несколько раз госпитализирована в декабре и январе, впервые пропустив съемки телепроекта «Ледниковый период».

О своей последней выписке она сообщала 17 января. Тренер продолжает самостоятельное лечение в домашней обстановке.

Во время нахождения в больнице Тарасова жаловалась на головные мигрени и острую боль в животе.