Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своими планами на Олимпийские Игры-2022 в Пекине. Известно, что специалист не будет присутствовать с командой в Китае.
По ее словам, она прокомментирует турнир фигуристов, находясь в Москве из-за состояния здоровья.
«Я еще болею, присутствует слабость, поэтому туда не поеду», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Напомним, Тарасова была несколько раз госпитализирована в декабре и январе, впервые пропустив съемки телепроекта «Ледниковый период».
О своей последней выписке она сообщала 17 января. Тренер продолжает самостоятельное лечение в домашней обстановке.
Во время нахождения в больнице Тарасова жаловалась на головные мигрени и острую боль в животе.
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