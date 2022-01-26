Нападающий «Зенита» Малком отреагировал на возможный трансфер своего соотечественника Юри Алберто из «Интернасьонала» в петербургский клуб. Он подтвердил, что поддержит его в случае перехода.

Форвард лично не знаком с новым игроком, но наблюдал за его выступлениями.

«Юри Алберто прекрасно знает свое дело, он отлично играет в атаке, забивает много голов. Если он окажется в «Зените», и мы, бразильцы, и российские игроки поможем ему быстрее адаптироваться, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков», – цитирует Малкома Bobsoccer.

СМИ сообщали, что медосмотр Юри Алберто в «Зените» состоится именно в январе. Ранее появлялась информация об отказе «Интернасьонала» отпустить футболиста.