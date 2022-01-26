Российская биатлонистка Евгения Буртасова взяла золото на чемпионате Европы в немецком Арбере. Она стала первой в индивидуальной гонке, а Наталья Гербулова заняла третью ступень пьедестала.

Спортсменки прошли 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Буртасова не допустила ни одного промаха. Гербулова также прошла без единого штрафа. В призовую тройку еще попала экс-представительница сборной России, ныне выступающая за Молдову, Алина Стремоус. Она показала отличный ход, который помог ей высоко подняться, несмотря на один промах.

Виктория Сливко стала четвертой, Анастасия Егорова заняла 10-ю позицию, Лариса Куклина – 12-ю, а Анастасия Шевченко – 22-ю.

Ранее Буртасова была включена в олимпийскую команду в качестве запасной.