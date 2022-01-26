Когда власти Австралии выгнали из страны Новака Джоковича, их решение поддержало меньшинство, но можно быть уверенным: как минимум один человек в душе радовался, пусть и не показывал это внешне. В отсутствие короля январских кортов главным фаворитом Australian Open становился Даниил Медведев. По ходу турнира ему был преподнесён ещё один подарок: неуступчивый Александр Зверев вылетел раньше.

Медведев подтверждал статус фаворита и без особых трудностей добрался до четвертьфинала. Там его соперником стал Феликс Оже-Альяссим, и ничто с виду не предвещало проблем. До этого теннисисты встречались три раза, и все три Медведев уверенно побеждал. Последний раз это произошло всего две недели назад, в рамках ATP Cup.

Сложно сказать, что произошло с Даниилом сегодня. Поначалу игра была абсолютно равной: соперники уверенно брали свои подачи, не доводя счёт до «ровно». Но при счёте 5:5 Медведев невовремя сделал двойную ошибку, и Феликс оформил брейк. К счастью, россиянину тут же удалось исправиться, но на тай-брейке канадский теннисист оказался хладнокровней. А у Медведева произошли сразу две двойных ошибки.

Но во втором сете россиянин был непохож на себя. На первой же своей подаче Медведев стал заваливать один розыгрыш за другим, четыре раза довёл дело до «ровно» и всё же проиграл. А дальше казалось, что он даже не пытается отыграться. Все подачи Феликс выигрывал легко, не давая Медведеву больше 15. Последний гейм он и вовсе вынес Даниила всухую.

По сетам счёт стал 2-0, и над главным фаворитом Australian Open нависла реальная угроза вылета. А Оже-Альяссим выиграл у Медведева в два раза больше сетов, чем в трёх предыдущих играх вместе взятых.

Но чемпионов определяет их умение подняться после падения. Если раньше Медведев в такой ситуации мог начать нервничать и срываться (фанаты на US Open помнят), то сейчас он смог выйти на третий сет собранным. Забегая вперёд, старый Медведев ещё проскользнул по ходу матча. В четвёртом сете он обругал оператора, слишком часто менявшего фон на экране.

«Он идиот. Надо совсем не иметь мозгов, чтобы делать такое», — возмутился Медведев, жалуясь судье.

Впрочем, на игру Даниила это не повлияло. В третьем сете Оже-Альяссим не собирался сдуваться и свои подачи брал. Дело снова дошло до тай-брейка. При счёте 2:1 в пользу Даниила на корте пошёл дождь. В игре был взят перерыв, крыша арены была закрыта, а после возобновления партии наш теннисист довёл тай-брейк до победы.

Этот момент стал переломным в игре. Медведев зацепился за партию, которую проигрывал, и в следующем сете продолжил наращивать игровое преимущество. Тем не менее, брейк сделать долго не удавалось. Дрогнул Оже-Альяссим на своей шестой подаче – прямо как Медведев в первом сете.

Но, кажется, вторая ракетка мира вышел на корт с установкой: ни сета без валидола! Ведя 40:0 на своей подаче при счёте 6:5, Медведев умудрился проиграть три розыгрыша и докатиться до «ровно». К счастью, долго тянуть с геймом он не стал и с первого «больше» взял-таки этот заколдованный сет.

Счёт стал 2-2, и фанаты почувствовали: Даниил своего не упустит.

Но нельзя сказать, что наш теннисист додавил деморализованного противника. Напротив, даже проиграв первую свою подачу, Оже-Альяссим цеплялся за каждый мяч и не собирался сдаваться. Апофеоза игра достигла в десятом гейме, когда канадец повёл на подаче соперника 40:15. Тем не менее, наш теннисист взял себя в руки и на зубах вытащил игру. Гейм – сет – матч, Медведев в полуфинале!

Соперником по 1/2 финала у Медведева стал грек с русскими корнями Стефанос Циципас. Не самый сложный, но и далеко не самый удобный, в отличие от того же Оже-Альяссима. Медведев выиграл у Циципаса шесть матчей из восьми, но две проигранные встречи пришлись на три последних матча. Справедливости ради, один из них состоялся на ненавистном россиянином грунте в рамках Roland Garros.

Забавно, что в прошлом году теннисисты также встретились друг с другом в полуфинале Australian Open. Тогда Медведев легко победил в трёх сетах – 6:4, 6:2, 7:5. Что-то будет сейчас?