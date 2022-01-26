Пресс-служба «Динамо» заявила о расторжении контракта с 23-летним полузащитником Антоном Тереховым. Его соглашение было завершено досрочно – он мог быть в московском коллективе до конца текущего сезона.

Занятия футболом Терехов начинал в школе «Тимирязевец», при этом он считается воспитанником академии сине-белых.

«Сотрудничество полузащитника с бело-голубыми завершено по соглашению сторон. Успехов в дальнейшей карьере, Антон!», – сообщается в официальном Твиттере клуба.

Первый контракт с «Динамо» хавбек заключил в 2012 году. За этот период он уходил в аренду в дубль, «Крылья Советов» и «Тамбов».

С 2012 по 2016 год Терехов вызывался в национальные сборные по своему возрасту.