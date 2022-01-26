Болельщики, пришедшие на матч россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, освистали игрока после слов о сербе Новаке Джоковиче.

Победитель встречи с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом упомянул первую ракетку мира в послематчевом интервью. Представитель России отметил, что мысли о профессионализме Джоковича помогли ему отыграться с 0:2.

Матч Медведева завершился со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Встреча длилась 4 часа и 42 минуты.

Напомним, Джокович остается действующим чемпионом Australian Open. В этом году он не смог подтвердить титул из-за проблем с визой и легальности медицинского допуска. Теннисист был депортирован из страны перед стартом турнира «Большого шлема».

В полуфинале Медведев встретится с греком Стефаносом Циципасом.