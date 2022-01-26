Российские бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко еще сохраняют шансы на выступление на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Сейчас они находятся на карантине после сдачи положительных тестов на коронавирус.

По информации Матч ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, федерация бобслея России ожидает результатов финальных проб. Только после тестирования 28 января руководители примут решение о поездке спортсменов в Китай.

Предполагается, что к этой дате Пушкарев и Кондратенко вылечатся и смогут улететь на Олимпиаду. Там они выступят в составе бобслейной четверки вместе с Максимом Андриановым и Дмитрием Лопиным.

Российская команда по бобслею и скелетону отправится на Игры двумя рейсами — 31 января и 2 февраля.