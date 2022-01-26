Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о негативном отношении местной публики после своих слов о сербе Новаке Джоковиче. Россиянин упомянул чемпиона во время послематчевого интервью на Australian Open.

Медведев намекнул, что мысли о победах серба помогли ему отыграться с 0:2 во встрече против канадца Феликса Оже-Альяссима. В ответ болельщики начали свистеть, не одобряя слова россиянина.

«Что касается их реакции, я просто старался быть честен с ними, объяснить зрителям, какие чувства испытывал по ходу матча. Да, мне на самом деле нравится быть честным», — заявил Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Джоковича депортировали из Австралии перед стартом турнира «Большого шлема» в Мельбурне. Спортсмен нарушил правила въезда в страну.