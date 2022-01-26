Нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачев включен в основной состав национальной сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022. В списке он заменил Артема Анисимова, у которого диагностирован коронавирус.
Олимпийский хоккейный турнир среди мужских команд стартует 9 февраля.
«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов его вчерашний тест показал положительный результат», – сообщила пресс-служба сборной России.
Отмечается, что Анисимов еще может поехать с командой в Пекин, ему необходимо сдать определенное количество анализов до дня полета.
Остальные игроки находятся в Новогорске, все тренировки идут по плану.
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