Нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачев включен в основной состав национальной сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022. В списке он заменил Артема Анисимова, у которого диагностирован коронавирус.

Олимпийский хоккейный турнир среди мужских команд стартует 9 февраля.

«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов его вчерашний тест показал положительный результат», – сообщила пресс-служба сборной России.

Отмечается, что Анисимов еще может поехать с командой в Пекин, ему необходимо сдать определенное количество анализов до дня полета.

Остальные игроки находятся в Новогорске, все тренировки идут по плану.