Нападающий «Локомотива» Ян Кухта дважды отличился голами во время товарищеского матча с пражской «Спартой». Московская команда проводила игру на сборах в Испании.

Ранее чешский футболист забил в товарищеской игре «Яблонец» – «Локомотив» (1:1).

Спортсмен перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». За его переход клуб заплатил около пяти миллионов евро.

Контракт Кухты с «Локомотивом» рассчитан на четыре с половиной года. Игрок выступает под девятым номером, он взял его после ухода из команды нападающего Федора Смолова.

За свою карьеры он выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец».

Сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) продолжится 26 февраля. Первый матч после зимней паузы «Локомотив» проведет с «Краснодаром» 27-го числа.